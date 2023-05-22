Пашинян назвал условие выхода Армении из ОДКБ

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает ее «недееспособной» структурой. Как сообщает ТАСС, об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что если Ереван де-юре решит выйти из ОДКБ, то это произойдет после того, как «Армения зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении».

«Такая повестка существует, если ОДКБ станет недействующей организацией. Тогда мы должны будем сами решать свои вопросы безопасности», — добавил Пашинян.

Напомним, ранее Пашинян заявил, что Армения не получает от стран Запада каких-либо толчков к проведению антироссийской политики. Он отметил, что отношения с Россией обсуждаются крайне прозрачно и в ней нет «темных пунктов».