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В Киеве хотят лишить Брежнева звания почетного гражданина

Депутаты Киевского городского совета на заседании 25 мая намерены рассмотреть вопрос лишения генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом со ссылкой на заместителя главы города - секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко пишет ТАСС.

В Киеве хотят лишить Брежнева звания почетного гражданина
© ТАСС

По его словам, под критерии, по которым лишают звания «Почетный гражданин города Киева», подпадает не только генеральный секретарь ЦК КПСС.

«Надо полагать, что 25 мая, в канун Дня Киева, традиционно отмечаемого в последнее воскресенье мая, звание почетного гражданина города лишат не только Брежнева, но и других представителей советской партийной номенклатуры», - цитирует Бондаренко украинское издание «Вести».

При этом проект постановления о лишении Брежнева звания был опубликован на сайте горсовета еще в марте.

На Украине в 2014 году был принят закон о декоммунизации. В его рамках осуществляется демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей.

Так, в рамках декоммунизации во Львовской области снесли памятник, установленный на братской могиле советских солдат в поселке Меденичи. Кроме того, также демонтировали памятники советским летчикам и советскому писателю Кузьме Пелехатому в селе Опоры. За восемь лет после принятия закона украинские власти переименовали 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В частности, Днепропетровск был переименован в Днепр, Ильичевск - в Черноморск, Днепродзержинск - в Каменское.

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