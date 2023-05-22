В Польше cделали заявление о найденной в апреле ракете

Ракета, обломки которой были обнаружены в апреле неподалеку от города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны страны Марчин Очепа.

По его словам, нельзя говорить о том, что ракета была нацелена конкретно на территорию Польши. Он также подчеркнул, что ракета не несла угрозы Польше и это не было целенаправленной атакой.

«Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась», - сказал он.

Очепа также сравнил поиски обломков ракеты на территории Польши с поисками иголки в стогу сена. Кроме того, он опроверг появившиеся сведения о том, что между руководством Минобороны и высшим командным составом армии возник конфликт из-за инцидента.