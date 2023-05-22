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В Польше заявили, что ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы

Ракета, обломки которой были обнаружены в апреле неподалеку от города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны страны Марчин Очепа.

В Польше cделали заявление о найденной в апреле ракете
© globallookpress.com

По его словам, нельзя говорить о том, что ракета была нацелена конкретно на территорию Польши. Он также подчеркнул, что ракета не несла угрозы Польше и это не было целенаправленной атакой.

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«Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась», - сказал он.

Очепа также сравнил поиски обломков ракеты на территории Польши с поисками иголки в стогу сена. Кроме того, он опроверг появившиеся сведения о том, что между руководством Минобороны и высшим командным составом армии возник конфликт из-за инцидента.

Напомним, обломки ракеты были обнаружены в Польше в 15 км от Быдгоща. Позже польские власти сообщили, что это фрагменты российской авиационной ракеты класса «воздух-земля» Х-55.

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