В Польше cделали заявление о найденной в апреле ракете

В Польше заявили, что ракета, обломки которой нашли в апреле, не представляла угрозы
Ракета, обломки которой были обнаружены в апреле неподалеку от города Быдгощ, не представляла угрозы для Польши. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat заместитель министра национальной обороны страны Марчин Очепа.
По его словам, нельзя говорить о том, что ракета была нацелена конкретно на территорию Польши. Он также подчеркнул, что ракета не несла угрозы Польше и это не было целенаправленной атакой.
«Мы говорим о ракете, которая должна была обмануть систему ПРО Украины, но в результате неполадки изменила маршрут и самоликвидировалась», - сказал он.
Очепа также сравнил поиски обломков ракеты на территории Польши с поисками иголки в стогу сена. Кроме того, он опроверг появившиеся сведения о том, что между руководством Минобороны и высшим командным составом армии возник конфликт из-за инцидента.
Напомним, обломки ракеты были обнаружены в Польше в 15 км от Быдгоща. Позже польские власти сообщили, что это фрагменты российской авиационной ракеты класса «воздух-земля» Х-55.