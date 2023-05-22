Экс-кандидат в президенты Турции объявит о поддержке Эрдогана

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata («Альянса Ататюрка») Синан Оган в понедельник, 22 мая, объявит о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает газета Hurriyet.

«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», — пишет автор, колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

Отмечается, что Оган не только объявит о поддержке Эрдогана, но и выступит с пунктами программы, которую он обсуждал с действующим президентом. Среди этих пунктов — запрет на изменение первых четырех статей конституции, постепенная депортация просителей убежища, большая гибкость в политике процентных ставок и недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность.