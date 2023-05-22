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Hurriyet: бывший кандидат в президенты Турции объявит о поддержке Эрдогана во втором туре

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata («Альянса Ататюрка») Синан Оган в понедельник, 22 мая, объявит о поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре президентских выборов, сообщает газета Hurriyet.

Экс-кандидат в президенты Турции объявит о поддержке Эрдогана
© Газета.ru

«Согласно полученной мной информации, Синан Оган объявит сегодня, что он поддержит президента Эрдогана во втором туре выборов. Он заявит, что не будет поддерживать Кылычдароглу, поскольку тот поддерживает террористические организации», — пишет автор, колумнист газеты Абдулькадир Сельви.

Отмечается, что Оган не только объявит о поддержке Эрдогана, но и выступит с пунктами программы, которую он обсуждал с действующим президентом. Среди этих пунктов — запрет на изменение первых четырех статей конституции, постепенная депортация просителей убежища, большая гибкость в политике процентных ставок и недопущение попыток убрать из Конституции тюркскую идентичность.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган не планирует менять экономическую политику Турции в случае победы на выборах.

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