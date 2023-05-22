В Республике Сербской рассказали о давлении Запада из-за отказа от антироссийских санкций
Глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович рассказал о давлении Запада на энтитет в составе Боснии и Герцеговины из-за отказа от антироссийских санкций, сообщает РИА Новости.
"Мы очень уважаем российскую принципиальную позицию. В ходе всех встреч и разговоров лидеров, на которых я присутствовал, никогда не было речи о каких-то условиях, как это делает Запад: мол, вы нам сделаете то, а мы вам сделаем это, меняйте законы или делайте что-то еще. Россия никогда не ставила никаких условий", - заявил Перович.
Он привел в пример давление Запада через Международный валютный фонд - организация отказала Баня-Луке в согласованном ранее транше. Перович пояснил, что за позицию Республики Сербской, против энтитета были введены негласные санкции во всех сферах.
Ранее в ЕС сделали предупреждение Боснии и Герцеговине из-за планов президента Республики Сербской Милорада Додика посетить Россию. Еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархели заявил, что союзники Евросоюза не совершают визитов в Россию.