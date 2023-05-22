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Россия и Казахстан лидируют в рейтинге стран Европы по доступности газа

Самый большой объем природного газа среди европейского населения могут купить жители Казахстана, России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Россия и Казахстан лидируют в рейтинге стран Европы по доступности газа
© ТАСС

Согласно исследованию, обратная ситуация в Молдавии, Румынии и Чехии. По словам экспертов, в 2022 году произошел существенный рост цен на мировом рынке газа. Это сопровождалось высокой волатильностью – цены резко поднимались, затем снижались и снова росли до более высоких пиков.

Газ подорожал из-за общемирового роста инфляции, вызванного массовым выбросом денег для поддержания экономической стабильности в период эпидемии коронавируса и после нее, а также энергетического кризис в Европе после отказа от газа из России и после начала специальной военной операции.

В среднем за прошлый год цена газа на нидерландской бирже TTF составила 1350 долларов за тысячу кубометров. Это в 2,4 раза превысило показатель 2021 года. Рост цен сказался и на расходах населения, что повлияло на его доступность для конечного потребителя. В текущем году из-за фактора высокой базы и снижения спроса стоимость газа в Европе в среднем будет значительно ниже, чем в 2022 году. Аналитики ожидают увеличение доступности газа для жителей Европы. При этом в России, где цена на газ регулируется кабмином, рост доступности не будет существенным.

Как считают эксперты, объём доступного газа и цены на него являются оценкой среднего уровня для россиян. Показатели могут отличаться в каждом конкретном случае в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах страны, объёмов потребления газа семьёй, наличия газовых плит и прочего.

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