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FT: Лула да Силва отказался от встречи с Зеленским на полях саммита Группы семи

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, несмотря на просьбы президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с разговором Лулы да Силвы и Макрона.

Президент Бразилии отказался от встречи с Зеленским на саммите G7
© Eraldo Peres/AP

По словам Зеленского, сам Лула да Силва должен быть расстроен тем, что их встреча не состоялась. Таким образом президент Украины ответил на вопрос о том, огорчился ли он в связи с тем, что встречи с президентом Бразилии не было.

По словам бразильских чиновников, Лула да Силва не отвечал отказом на предложение Зеленского о встрече, у сторон "просто не сошлись графики". Источники издания утверждают, что президент Бразилии был готов встретится с лидером Украины, но этого не состоялось.

Ранее стало известно, что все лидеры стран G7, прибывшие на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50% среди своих граждан. Самым низким рейтингом одобрения среди своих граждан обладает президент Франции Эммануэль Макрон — 25%.

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