Армения запросила у Международного суда ООН открыть Лачинский коридор
Представитель по международным правовым вопросам Армении Егише Киракосян заявил, что страна во второй раз обратилась в Международный суд ООН и запросила открыть Лачинский коридор для беспрепятственного движения после установки Азербайджаном КПП на дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом. Об этом сообщает Общественная телекомпания Армении.
«После установки КПП на дороге Армения — Арцах — Армения мы во второй раз обратились в Международный суд ООН. Ереван ожидает, что Гаага применит к Баку временную меру, потребовав беспрепятственного движения по Лачинскому коридору, до вынесения окончательного решения по нашему иску», — указал политик.
Как отмечается, армянская сторона также подчеркнула, что Азербайджан не выполняет промежуточные решения суда ООН и игнорирует постановления Европейского суда по правам человека.
Ранее сообщалось, что в приграничном армянском селе Корнидзор, близ моста Хакари, ведущего к Лачинскому коридору, прошла масштабная акция протеста в поддержку Нагорного Карабаха.