МИД Турции ответил на обвинения кандидата в президенты в адрес РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk Кемаля Кылычдароглу, который рассказал, что Россия якобы вмешивается в процесс выборов в стране. Глава МИД подчеркнул, что заявление Кылычдароглу является голословным и у него нет никаких доказательств, подтверждающих сказанное.

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«Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной. Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "у меня сложилось такое впечатление"», — заявил Чавушоглу.

По его словам, человек, который стремится занять высший государственный пост, должен быть более серьезным. Министр подчеркнул, что власти страны не располагают сведениями, которые подтверждали бы подозрения во вмешательстве Москвы во внутренние дела Турции.