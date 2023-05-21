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МИД Турции прокомментировал обвинения кандидата в президенты в адрес России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk Кемаля Кылычдароглу, который рассказал, что Россия якобы вмешивается в процесс выборов в стране. Глава МИД подчеркнул, что заявление Кылычдароглу является голословным и у него нет никаких доказательств, подтверждающих сказанное.

МИД Турции ответил на обвинения кандидата в президенты в адрес РФ
© Lenta.ru

«Господин Кылычдароглу стал угрожать России. Ошибочно вот так портить наши отношения с какой-либо страной. Я задал ему вопрос, есть ли у него доказательства, какой-то документ. Он ответил: "у меня сложилось такое впечатление"», — заявил Чавушоглу.

По его словам, человек, который стремится занять высший государственный пост, должен быть более серьезным. Министр подчеркнул, что власти страны не располагают сведениями, которые подтверждали бы подозрения во вмешательстве Москвы во внутренние дела Турции.

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Ранее глава МВД Турции Cулейман Сойлу заявил, что власти Швеции пытаются вмешаться в президентские выборы в стране. По мнению министра, Стокгольм финансирует ассоциацию, которая оказывает давление на избирательную комиссию и наблюдателей.

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