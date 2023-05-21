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Президент Молдавии Санду заявила о желании граждан страны вступить в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что более 80 тысяч человек на проевропейском митинге в Кишиневе потребовали вступления республики в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

Санду заявила о желании граждан страны вступить в ЕС
© globallookpress.com

«Более 80 тысяч человек потребовали вступления Молдавии в ЕС на площади Великого национального собрания. У нас общая миссия – сделать Молдавию богаче и современнее. И это под силу каждому из нас. Давайте посмотрим на нашу страну с гордостью», — заявила Санду.

Она подчеркнула, что данное стремление объединяет граждан Молдавии, независимо от этнической принадлежности, родного языка или политической идеологии.

Ранее депутат Европарламента (ЕП) Зигфрид Мурешан заявил, что Молдавия может стать частью Евросоюза (ЕС) до 2030 года.

По словам Мурешана, срок до 2030 года реалистичен и возможен, однако до этого многое предстоит сделать.

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19 апреля Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой требует начать переговоры о присоединении Молдавии к Европейскому союзу до конца 2023 года. 23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз.

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