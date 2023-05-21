Зеленский сравнил Хиросиму с Бахмутом
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Бахмутом (российское название — Артемовск). Об этом он сообщил на пресс-конференции саммита G7, передает Reuters.
«Скажу откровенно, скажу открыто – фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте, и городах», — сказал он.
Ранее Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой меры по поддержке Украины.
В частности, во время встречи политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.
Зеленский 20 мая прибыл в японский город Хиросима, чтобы лично присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщила пресс-служба G7.