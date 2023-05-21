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Зеленский сравнил Хиросиму с Бахмутом

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил пострадавшую от американской ядерной бомбы Хиросиму с Бахмутом (российское название — Артемовск). Об этом он сообщил на пресс-конференции саммита G7, передает Reuters.

Зеленский сравнил Хиросиму с Бахмутом
© Газета.Ru

«Скажу откровенно, скажу открыто – фото разрушений Хиросимы напоминают мне Бахмут. Теперь, что мы видим, то же самое будет и в Бахмуте, и городах», — сказал он.

Ранее Зеленский обсудил с премьером Японии Фумио Кисидой меры по поддержке Украины.

В частности, во время встречи политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Зеленский 20 мая прибыл в японский город Хиросима, чтобы лично присутствовать на саммите «Большой семерки» (G7). Об этом сообщила пресс-служба G7.

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