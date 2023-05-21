Зеленский обратился с просьбой к Байдену
Зеленский попросил президента США Джо Байдена о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зеленского.
«Зеленский отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления в альянс», - сказано в сообщении.
Просьба прозвучала на саммите G7 в японской Хиросиме. Как на нее отреагировал Байден – не сообщается.
Накануне летнего саммитта НАТО в Вильнюсе киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в альянс в ускоренном режиме. Однако в НАТО подчеркивают, что не готовы к такому шагу.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Украина не соответствует сейчас множеству критериев, необходимых для вступления в НАТО.