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Зеленский обратился с просьбой к Байдену

Зеленский попросил президента США Джо Байдена о гарантиях безопасности для Украины до ее вступления в НАТО. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

Зеленский обратился с просьбой к Байдену
© globallookpress.com

«Зеленский отметил важность получения гарантий безопасности для Украины до вступления в альянс», - сказано в сообщении.

Просьба прозвучала на саммите G7 в японской Хиросиме. Как на нее отреагировал Байден – не сообщается.

Накануне летнего саммитта НАТО в Вильнюсе киевские власти требуют, чтобы Украину приняли в альянс в ускоренном режиме. Однако в НАТО подчеркивают, что не готовы к такому шагу.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Украина не соответствует сейчас множеству критериев, необходимых для вступления в НАТО.

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