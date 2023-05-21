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Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудские институты

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что следует провести реформу ключевых международных институтов. В частности, необходимо обновить Бреттон-Вудскую систему и Совбез ООН. Об этом пишет «Прайм».

Гутерриш призвал реформировать Совбез ООН и Бреттон-Вудские институты
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Отмечается, что в период с 19 по 21 мая в Хиросиме (Япония) прошел расширенный саммит Большой семерки (G7). На него были приглашены как делегации постоянных членов клуба, так и представители ведущих держав и крупных международных организаций.

На полях саммита участники провели переговоры, а также сделали ряд важных заявлений по текущей повестке.

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Генсек ООН заметил, что Бреттон-Вудская система и Совбез были введены в реалиях, характерных для середины прошлого века. За прошедшие семь десятилетий, уточнил Гутерреш, эти институты устарели, потеряли свою функциональность.

Соответственно, заметил глава организации, их нужно реформировать так, чтобы они отличали реалиям, сложившимся на планете.

Напомним, что Бреттон-Вудское соглашение регулирует мировую валютную систему. В его рамках основным платежным средством является доллар.

В настоящее время входящие в БРИКС государства и их партнеры постепенно переходят на расчеты в национальных валютах и планируют создать международную.

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