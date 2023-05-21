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Макрон назвал "вопросом чести для Франции" предоставление самолета Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому самолета для прилета на саммит G7 является вопросом чести для Франции.

Макрон объяснил предоставление самолета Зеленскому
© Российская Газета

Ранее стало известно, что Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить самолет Зеленскому. Президент Украины прибыл в Хиросиму на самолете французского правительства для участия в саммите G7.

"Вопрос чести для Франции было сделать так", - цитирует РИА Новости Макрона.

По его словам, Париж поддерживает Украину всеми средствами, но не вступает в конфликт. Нужно строить решения, мир, это и есть дипломатия, подчеркнул французский лидер.

Лидеры G7 начали сессию по Украине с участием Зеленского

Макрон отметил, что "кошмаром было бы превращать этот конфликт в замороженный". Он также воздержался от ответа на вопрос о том, не испортили ли сообщения о взятии российскими бойцами Артемовска финала визита Зеленского в Хиросиму.

Ранее Макрон заявил, что присутствие Зеленского на саммите G7 "может изменить правила игры" на Украине. Он не уточнил, о каких именно правилах идет речь, но отметил, что это уникальная возможность поговорить с лидерами G7, которые поддерживали, поддерживают и будут продолжать поддерживать украинский народ.

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