Макрон объяснил предоставление самолета Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому самолета для прилета на саммит G7 является вопросом чести для Франции.

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Ранее стало известно, что Париж откликнулся на просьбу Киева предоставить самолет Зеленскому. Президент Украины прибыл в Хиросиму на самолете французского правительства для участия в саммите G7.

"Вопрос чести для Франции было сделать так", - цитирует РИА Новости Макрона.

По его словам, Париж поддерживает Украину всеми средствами, но не вступает в конфликт. Нужно строить решения, мир, это и есть дипломатия, подчеркнул французский лидер.

Макрон отметил, что "кошмаром было бы превращать этот конфликт в замороженный". Он также воздержался от ответа на вопрос о том, не испортили ли сообщения о взятии российскими бойцами Артемовска финала визита Зеленского в Хиросиму.