В Японии на саммите G7 призвали бороться с Россией
В воскресенье в Японии завершил работу саммит G7. На правах принимающей стороны об этом в Парке мира города Хиросимы торжественно объявил премьер Фумио Кисида, поблагодарив всех участников мероприятия.
"Саммит G7 в Хиросиме, завершив все сессии, опустил занавес", - отметил глава японского правительства.
На его лице читалась легкая усталость и удовлетворение. Свою роль японская сторона выполнила в полном объеме. Событие было организовано на высоком уровне, оно прошло по заранее согласованному сценарию и без серьезных сбоев.
В этом году главной темой саммита "семерки", как и ожидалось, стал конфликт на Украине. Все решения ведущих западных держав сводились к единой формуле - усилить давление на Россию и продолжить оказание всесторонней помощи Киеву "столько, сколько потребуется".
Гвоздем программы стал "неожиданный" визит на японские острова президента Украины Владимира Зеленского, который 20 мая во второй половине дня прибыл в Хиросиму на французском правительственном самолете. Макрон позже сказал, что для него было делом чести предоставить борт своему украинскому коллеге. Изначально японская сторона заявляла, что украинский лидер присоединится к участникам саммита G7 по видеосвязи. Однако журналисты выяснили, что это не так и заблаговременно сообщили о готовящемся прилете украинского гостя.
В аэропорту Хиросимы Зеленского встречал посол Украины в Японии Сергей Корсунский, который по этому случаю надел вышиванку цвета хаки. Вероятно, дипломат хотел продемонстрировать своему руководителю, что он тоже в строю, хотя и находится почти за десять тысяч километров от зоны боевых действий. Однако эффект от такого наряда был сомнительный. Костюм создавал ощущение постановки с участием актера провинциального театра.
Украинский президент быстро сел в бронированную BMW седьмой серии и в сопровождении мотоциклистов и вооруженной до зубов охраны отправился в гостиницу. Там его для обстоятельных переговоров уже ждали премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони и глава Европейского совета Шарль Мишель.
В заключительный день работы саммита, 21 мая, с Зеленским поговорили и другие представители Группы семи - премьер Канады Джастин Трюдо, глава японского правительства Фумио Кисида и американский лидер Джо Байден. Хозяин Белого дома обсудил с Зеленским тренировку украинских пилотов и объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву в размере 375 миллионов долларов. Как было заявлено, Соединенные Штаты в рамках финансовой поддержки направили украинской стороне в общей сложности 37 миллиардов долларов.
Байден сказал, что в Вашингтоне выступают за территориальную целостность Украины и поддерживают "справедливый мир". В свою очередь Зеленский попросил американского президента предоставить Украине гарантии безопасности до вступления его государства в НАТО. При этом он выразил надежду на позитивное решение вопроса по присоединению Киева к блоку до проведения саммита Североатлантического альянса в июле этого года в Вильнюсе.
Отчасти на эти призывы ответил федеральный канцлер Олаф Шольц, который указал на несоответствие Украины многим критериям для вступления в НАТО. Германский политик также уведомил, что Берлин не станет участвовать в поставках Киеву истребителей F-16. "Всем известно, что у нас нет даже таких самолетов", - подчеркнул он. Хотя в принципиальном плане вопрос о поставках военных самолетов Украине уже решен, осталось только согласовать сроки и логистические пути предоставления этой техники.
Примечательно, что на полях саммита G7 украинский руководитель отдельно пообщался с премьером Индии Нарендрой Моди. Руководитель индийского кабмина был приглашен в Хиросиму в качестве гостя наряду с первыми лицами других государств - Австралии, Бразилии, Индонезии, Вьетнама, Южной Кореи, Островов Кука и Союза Коморских островов. За счет этого представители G7 попытались, с одной стороны, изменить позицию не присоединившихся к давлению на Россию стран, а с другой, сделать видимость, что на саммите правят бал не только Вашингтон и его основные союзники.
"Семерка" давно стала предсказуемым форматом без сюрпризов, где участвуют ведущие западные державы. Они обсуждают и продвигают только свои идеи, выступают за собственное глобальное доминирование, не прислушиваются к альтернативным точкам зрения и пытаются подавить инакомыслящих. Несмотря на масштабность мероприятия, очевидно, что Группа семи не является репрезентативным сообществом и не может говорить от лица всего мира. Существуют и другие форматы с охватом большего числа участников. Речь идет, к примеру, о Группе двадцати, в которую входят Китай и Россия. И палитра представляемых там мнений значительно шире. На этой площадке по-прежнему есть место для дискуссий и споров, а значит - и для истины.
В Москве критически отнеслись к проведению саммита "семерки" в Хиросиме. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что решения саммита G7 в Хиросиме нацелены на "двойное сдерживание России и Китая". По его словам, страны НАТО открыто ставят перед собой задачу "победить Россию по поле боя" и устранить нашу страну как геополитического конкурента. Украинский кризис используется Вашингтоном для консолидации западного лагеря.
Конечно, общение лидеров Группы семи носило и антикитайский подтекст, но риторика в отношении КНР была более деликатной, а формулировки - обтекаемыми. Страны "семерки" выступили за прямой диалог с КНР по глобальным проблемам, но призвали Пекин к ответственному поведению. Они отметили, что "не стремятся навредить Китаю и помешать его экономическому развитию". По всей видимости, в стане западных государств все еще присутствуют разные точки зрения относительно курса на китайском направлении и далеко не все готовы вовлекаться в открытое противостояние с КНР.
На это, к примеру, косвенно указывает нежелание премьера Японии Фумио Кисиды напрямую отвечать на вопрос журналистов о введении санкций в отношении китайских компаний, которые якобы "помогают России" в связи с ситуацией вокруг Украины. К таким мерам, в частности, призывает Европейская комиссия, руководитель которой Урсула фон дер Ляйен также недавно была в Хиросиме. В свою очередь премьер Великобритании Риши Сунак указал, что Китай представляет "наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния". А президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита и вовсе пригрозил КНР в случае "односторонних шагов" в отношении Тайваня.
В ответ на это Пекин обвинил "семерку" во вмешательстве во внутренние дела Китая, в том числе связанные с Тайванем, Гонконгом, Синьцзяном и Тибетом. Внешнеполитическое ведомство КНР выразило Японии как государству-организатору саммита официальный протест, отметив, что страны G7 "клевещут и делают нападки" на Китай. В Поднебесной указали, что Группа семи препятствует международному согласию, наносит ущерб региональной стабильности и подавляет развитие других стран. "Такие действия не вызывают никакого международного доверия", - подчеркнули в китайском мининдел.
Параллельно с саммитом G7 в Хиросиме также состоялась встреча лидеров в рамках четырехстороннего диалога по безопасности QUAD с участием премьеров Австралии, Индии, Японии и президента США. Первые лица этих государств обсудили ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР). Изначально мероприятие должно было пройти в Сиднее, но в последний момент Джо Байден отказался туда ехать из-за ситуации с американским госдолгом. В итоге общение глав стран-участниц QUAD пришлось подстраивать под график хозяина Белого дома.
Между тем
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