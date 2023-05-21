Клинтон назвала событие, которое положит конец Украине и демократии в США

Победа Дональда Трампа на будущих президентских выборах в США станет концом для Украины и для демократии. Такое заявление сделала бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в 2016 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее интервью газете Financial Times.

«Если Трамп победит в 2024 году — а я не верю, что это произойдет, — это будет конец демократии в США. Это будет конец Украины», — подчеркнула она, добавив, что Трамп обязательно выведет страну из НАТО.

Газета уточняет, что в ходе интервью Клинтон дала свои комментарии по теме конфликта на Украине, перспективы переизбрания нынешнего лидера США Джо Байдена и отношений между Штатами и Китаем.

Financial Times также отмечает, что Клинтон считает преклонный возраст нынешнего главы американского государства вопросом, который избиратели «имеют полное право рассмотреть».