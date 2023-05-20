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Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США

Комитет политических действий по выдвижению экс-телеведущего Fox News Такера Карлсона в президенты США начал свою рекламную кампанию. В ней сказано, что «Такер разнесет Байдена» во время дебатов, пишет издание Hill.

Такера Карлсона предложили выдвинуть в президенты США
© Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Комитет Tucker PAC подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию еще в конце апреля этого года. Как пишут журналисты, комитет финансируется одним из спонсоров республиканской партии и по совместительству экс-кандидатом в конгресс Крисом Экстромом.

«Республиканцам нужен новый лидер, и Такер Карлсон готов его возглавить... Никто в Америке не может так красноречиво выражать свои мысли и прижимать левых в обеих партиях лучше, чем Такер», — сказано в рекламе.

В статье издания уточняется, что сам Экстром знает Карлсона «смутно» и что к нему обратились с предложением создать комитет еще до того, как телеведущий был уволен.

О том, что Такер Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись.

Позже ведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.

В начале мая Карлсон анонсировал запуск своего шоу в Twitter. Он также пояснил выбор именно этой социальной сети. По его словам, она остается одной из немногих, где допускается свобода слова.

В свою очередь, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг подписание соглашения с телеведущим о запуске шоу в Twitter. Миллиардер добавил, что в отличие от телеэфира Такер рискует встретиться с критикой и опровержениями со стороны пользователей социальной сети.

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