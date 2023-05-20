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Newsweek: Запад опасается трибунала против России из-за возможной угрозы для своих лидеров

США и их западные союзники не поддерживают идею Киева о международном трибунале при посредничестве ООН против России и президента Владимира Путина, так как опасаются создания прецедента, который поставит под угрозу иммунитет лидеров государств. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины, ответственного за международные переговоры по трибуналу, Андрея Смирнова.

Newsweek: Запад опасается трибунала против России из-за возможной угрозы для своих лидеров
© Газета.Ru

По его словам, украинскую модель трибунала еще не поддержали в Вашингтоне, также как и в Париже и Берлине.

Смирнов отметил, что ему ясна логика обсуждений: Соединенные Штаты и союзники Вашингтона опасаются прецедента для них самих.

Он подчеркнул, что вместо процесса при участии ООН Запад предлагает вариант так называемого трибунала, который будет проходить в украинской юрисдикции, что в таком случае, как отмечает издание, не будет угрожать правовому иммунитету зарубежных лидеров.

Ранее стало известно, что Международный суд ООН в Гааге проведет с 6 по 14 июня слушания по иску Украины от 2017 года в отношении России, в котором Киев обвинил Москву в финансировании терроризма в Донбассе и дискриминации в Крыму.

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