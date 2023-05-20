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Премьер Италии досрочно уехала с саммита G7

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони объявила о досрочном возвращении в Италию с саммита лидеров стран Группы семи из-за наводнения в ее стране. Об этом сообщает агентство ANSA.

Премьер Италии досрочно уехала с саммита G7
© globallookpress.com

"Моя совесть заставляет меня вернуться в этот тяжелый момент. Мне нужно время, чтобы подготовить лучше заседание Совета министров 23 мая, на котором будут приняты меры по поддержке пострадавших районов", — заявила Мелони.

По ее словам, она проинформировала о своем решении партнеров, а также президента Украины Владимира Зеленского, который прибыл в Хиросиму и будет в воскресенье принимать участие в работе саммита в расширенном формате.

Ранее стало известно, что после сильных дождей в итальянском регионе Эмилия-Романья вышли из берегов сразу 23 реки и произошло 280 оползней. Под водой оказался 41 город. Как передает The Gardian, это наводнение стало самым мощным за последние 100 лет.

Пожарные провели 2 тыс. спасательных операций. В мэрии города Чезена сообщили, что ситуация начала стабилизироваться: коммунальщики убирают с улиц грязь и мусор, пытаются связаться с жителями районов, оставшихся без связи.

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