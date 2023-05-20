Анонсирован состав 11-го пакета санкций против России

В 11-й пакет санкций против России войдут более 90 компаний из разных стран, якобы помогавших Москве обходить ограничения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью, данное главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен немецкому телевидению.

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. В 11-м пакете у нас более 90 компаний по всему миру» - сказала она.

По ее словам, у чиновников ЕС есть «четкие доказательства» того, что данные компании доставляют санкционные товары в Россию из Евросоюза через третьи страны.

Фон дер Ляйен отметила, что восемь таких компаний зарегистрированы в Китае, не назвав другие юрисдикции.

По ее данным, компании существуют частично на бумаге и имеют владельцев разных национальностей. Глава ЕК уверила, что обхода санкций в Брюсселе не потерпят и применят рестрикции против компаний-нарушителей.