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Стало известно о встрече Шольца и Зеленского на полях саммита G7

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились на полях саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. Об этом сообщил в эфире телеканал NHK.

Стало известно о встрече Шольца и Зеленского на полях саммита G7
© lenta.ru

Подробности встречи политиков не приводятся.

Ранее стало известно о встрече Зеленского и премьер-министра Индии Нарендра Моди. Отмечается, что лидеры встретились впервые с начала российской военной операции на Украине.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 «может изменить правила игры» украинского конфликта.

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