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Макрон заявил о переломном поступке Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Японию на саммит G7 является решением, которое может «изменить правила игры». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон заявил о переломном поступке Зеленского
© globallookpress.com

«Я действительно верю, что это может изменить правила игры», — сказал Макрон на саммите G7, комментируя визит Зеленского на мероприятие. Его слова передает телеканал Sky News. Макрон добавил, что Франция останется с Украиной «до самого конца».

Ранее Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 на французском правительственном самолете. В издании Bloomberg писали, что украинский лидер нацелен на встречу с главой Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает «Царьград».

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