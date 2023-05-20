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В Ереване демонстранты направились к зданию кабмина

Решение властей Армении заключить под предварительный арест Гаяне Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра республики Никола Пашиняна Ашота вызвало негодование у ее соратников. Сотни людей собрались на проспекте Аршакуняца и двинулись к зданию кабмина, пишет ТАСС.

В Ереване демонстранты направились к зданию кабмина
© РИА Новости

По данным агентства, родители погибших в конфликте в Нагорном Карабахе солдат и офицеров, члены общественной организации «Зов сыновей», перекрыли проспект.

Для поддержания порядка в районе шествия привлечено большое количество правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 мая, Ашота Пашиняна попытались похитить члены общественной организации «Зов сыновей». В результате инцидента молодой человек получил травму ноги.

Обвиняемая в похищении сына Пашиняна арестована

Напомним, что у премьера Армении один сын и три дочери. В 2018 году Пашинян-младший прошел службу в Нагорном Карабахе.

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