В Ереване демонстранты направились к зданию кабмина

Решение властей Армении заключить под предварительный арест Гаяне Акопян, которую обвиняют в попытке похищения сына премьер-министра республики Никола Пашиняна Ашота вызвало негодование у ее соратников. Сотни людей собрались на проспекте Аршакуняца и двинулись к зданию кабмина, пишет ТАСС.

По данным агентства, родители погибших в конфликте в Нагорном Карабахе солдат и офицеров, члены общественной организации «Зов сыновей», перекрыли проспект.

Для поддержания порядка в районе шествия привлечено большое количество правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 мая, Ашота Пашиняна попытались похитить члены общественной организации «Зов сыновей». В результате инцидента молодой человек получил травму ноги.