В правящей партии Грузии раскритиковали протесты против авиасообщения с РФ

В Грузии нет места ксенофобии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе , передает «Sputnik.Грузия». Так он отреагировал на протестные акции в республике, связанные с восстановлением прямых рейсов с Россией .

«Я считаю, что и в будущем они [ксенофобской кампании] закончатся безуспешно, исходя из того, что ксенофобия не характерна грузинскому народу. Я призываю всех воздержаться от такого рода кампании», — отметил Кобахидзе.

Как указал глава «Грузинской мечты», власти республики прогнозировали начало подобных акций к открытию туристического сезона в стране. Он также добавил, что в прошлом году в Грузии уже были подобного рода выступления и они завершились безуспешно.