В правящей партии Грузии раскритиковали протесты против авиасообщения с РФ

В правящей партии Грузии раскритиковали протесты против авиасообщения с Россией
В Грузии нет места ксенофобии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». Так он отреагировал на протестные акции в республике, связанные с восстановлением прямых рейсов с Россией.
«Я считаю, что и в будущем они [ксенофобской кампании] закончатся безуспешно, исходя из того, что ксенофобия не характерна грузинскому народу. Я призываю всех воздержаться от такого рода кампании», — отметил Кобахидзе.
Как указал глава «Грузинской мечты», власти республики прогнозировали начало подобных акций к открытию туристического сезона в стране. Он также добавил, что в прошлом году в Грузии уже были подобного рода выступления и они завершились безуспешно.
Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила грузинских политиков за беснования по поводу авиасообщения с Москвой.