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В правящей партии Грузии раскритиковали протесты против авиасообщения с Россией

В Грузии нет места ксенофобии, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе, передает «Sputnik.Грузия». Так он отреагировал на протестные акции в республике, связанные с восстановлением прямых рейсов с Россией.

В правящей партии Грузии раскритиковали протесты против авиасообщения с РФ
© globallookpress.com

«Я считаю, что и в будущем они [ксенофобской кампании] закончатся безуспешно, исходя из того, что ксенофобия не характерна грузинскому народу. Я призываю всех воздержаться от такого рода кампании», — отметил Кобахидзе.

Как указал глава «Грузинской мечты», власти республики прогнозировали начало подобных акций к открытию туристического сезона в стране. Он также добавил, что в прошлом году в Грузии уже были подобного рода выступления и они завершились безуспешно.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова пристыдила грузинских политиков за беснования по поводу авиасообщения с Москвой.

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