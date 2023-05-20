Яков Милатович приведен к присяге президента Черногории

Победивший на состоявшихся в Черногории 2 апреля выборах президента Яков Милатович был приведен в субботу к присяге и вступил в должность главы государства. Трансляция инаугурации избранного президента велась на телеканале RTCG.

"Когда мы смотрим на нынешний глобальный контекст, который в значительной степени сейчас определяется нападением России на Украину, не должно быть и не будет никакого отклонения от наших стратегических целей, определяющих Черногорию как часть евроатлантической семьи", - заявил Милатович в своей инаугурационной речи. Он подчеркнул, что "приоритетом всех приоритетов является ускорение пути Черногории к полноправному членству в

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"Я начинаю свой пятилетний президентский срок с большим желанием внести полноценный вклад в дальнейшее демократическое развитие страны, ее институциональную стабилизацию и экономический прогресс, - отметил Милатович. - В рамках полномочий, данных мне конституцией и законом, я буду стремиться быть фактором примирения и единства на благо каждого гражданина и общества в целом, но в то же время буду и корректирующим фактором, направляющим общественные процессы в сторону дальнейшей демократизации государства". Новый президент подчеркнул, что "не будет делить граждан на тех, кто голосовал за него на прошедших выборах, и тех, кто тогда думал иначе".

Поздравить нового главу государства на торжественную церемонию прибыли экс-президент Мило Джуканович, уступивший 2 апреля на выборах, президент Сербии Александар Вучич, президент Хорватии Зоран Миланович, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар, а также большое число официальных лиц и послов.

Инаугурация Милатовича состоялась в современной столице республики Подгорице, а не в ее исторической столице Цетине, что вызвало бурную реакцию СМИ и политиков, поскольку это является отступлением от традиции. Милатович заявлял, что "инаугурация должна быть образцом самых высоких демократических стандартов", именно поэтому и будет проведена в парламенте в Подгорице. Аналитики отмечают, что это способ дистанцирования от предыдущего президента Мило Джукановича, который продержался у власти 30 лет на постах главы государства и премьера, а также способ показать, что Черногория движется вперед, не цепляясь за предрассудки прошлого.

Выборы главы государства

В ходе президентской кампании перед выборами 2023 года черногорские СМИ писали о Милатовиче как о "случайном кандидате". Движение "Европа сейчас" выдвинуло его 23 февраля 2023 года вместо своего председателя Милойко Спаича, кандидатура которого была отклонена Государственной избирательной комиссией несколькими днями ранее. Это произошло из-за наличия у Спаича второго гражданства - сербского, полученного уже после провозглашения независимости Черногории в 2006 г., что запрещено законом. Несмотря на то, что Милатович оказался участником президентской гонки по воле случая, по итогам первого тура 19 марта ему удалось занять второе место (28,9%) вслед за президентом Мило Джукановичем (35,3%). Во втором туре 2 апреля 36-летний Милатович одержал победу, набрав 58,88% голосов.

Милатович пообещал стать президентом "для всех граждан Черногории", ускорить вступление страны в Евросоюз, покончить с коррупцией и кумовством в госструктурах, повысить среднюю зарплату до €1 тыс. Он поддерживает сохранение членства Черногории в НАТО, развитие отношений "со странами европейских Западных Балкан", критикует разжигание антисербских настроений в обществе. В отношении России Милатович заявил, что "Черногория решительно, на 100%, проводит внешнюю политику ЕС". Еще будучи министром экономики и экономразвития, он поддержал введение санкций против России, а в интервью западным СМИ обещал полностью выполнить все взятые страной международные обязательства, в том числе заморозку имущества граждан РФ (Черногория поддерживает все санкции ЕС против РФ). Специальную военную операцию РФ на Украине он называет "актом агрессии".