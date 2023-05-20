Экс-посол США призвала не соглашаться на прекращение огня на Украине

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович призвала с осторожностью относиться к достижению мира в конфликте между Украиной и Россией , пишет The Hill. По ее словам, украинская сторона обеспокоена желанием ее партнеров и союзников завершить противостояние с учетом «обещаний» Москвы.

«Спасение жизней — благородная цель, но любая сделка должна обеспечивать уважение суверенитета Украины в будущем. Если мы просто остановимся на прекращении огня, Россия выиграет», — отметила Йованович.

Как указала бывший посол США, в настоящее время Россия и Украина, скорее всего, не готовы к всеобъемлющим мирным переговорам. Она также добавила, что не исключает участия более одной страны в роли посредника по украинскому урегулированию, когда придет время для диалога.