$79.91-0.1386.28-0.22

Экс-посол США призвала не соглашаться на прекращение огня на Украине

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович призвала с осторожностью относиться к достижению мира в конфликте между Украиной и Россией, пишет The Hill. По ее словам, украинская сторона обеспокоена желанием ее партнеров и союзников завершить противостояние с учетом «обещаний» Москвы.

Экс-посол США призвала не соглашаться на прекращение огня на Украине
© globallookpress.com

«Спасение жизней — благородная цель, но любая сделка должна обеспечивать уважение суверенитета Украины в будущем. Если мы просто остановимся на прекращении огня, Россия выиграет», — отметила Йованович.

Как указала бывший посол США, в настоящее время Россия и Украина, скорее всего, не готовы к всеобъемлющим мирным переговорам. Она также добавила, что не исключает участия более одной страны в роли посредника по украинскому урегулированию, когда придет время для диалога.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий