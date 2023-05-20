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Польша потребовала от Зеленского извиниться за Волынскую резню

Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо принести извинения Варшаве за Волынскую резню. Об этом он сказал в интервью Onet.

МИД Польши призвал Зеленского извиниться за Волынскую резню
© РИА Новости

Дипломат подчеркнул, что слова с извинениями положительно повлияют на отношения Польши и Украины.

«Мы, поляки, взяли на себя польскую ответственность за преступления, совершенные нашим государством против украинцев. Такой ответственности со стороны Украины не хватает», — сказал Ясин.

Волынская резня произошла в ночь с 19 на 20 августа 1943 года: украинские повстанцы напали на Камень-Каширский (Волынская область), в результате чего на улицах города погибло 120 поляков.

Польский сейм (парламент) в 2016 году принял резолюцию о признании Волынской резни геноцидом. 11 июля было принято считать днем памяти жертв тех событий.

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Ранее обозреватель Mysl Polska Пшемыслав Пяста заявил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Польшу (состоялся в апреле) не повлияет положительно на отношения двух государств, потому что он не извинился за преступления Украины.

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