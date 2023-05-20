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Украина попросила Францию предоставить Зеленскому правительственный самолет

Франция предоставила правительственный самолет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

Украина попросила Францию предоставить Зеленскому правительственный самолет
© Газета.Ru

Уточняется, что 18 мая украинские власти спросили представителей Франции, может ли Париж предоставить Киеву самолет, чтобы доставить Зеленского в Саудовскую Аравию. Как рассказал источник BFMTV, Франция согласилась, после чего ее делегация отправилась за украинским лидером на польскую границу перед поездкой в Джидду, а затем в Хиросиму.

Зеленский и Макрон обсудили в Париже военную помощь Киеву

По данным BFMTV, в Париже объясняли благосклонность к просьбе Украины тем, что Макрон дольше всех других президентов знает Зеленского, которого принимали в Елисейском дворце еще до того, как он был избран украинским лидером. Подчеркивается, что это "мощный сигнал поддержки Украины со стороны Франции".

Ранее лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказал мнение, что Париж продолжает играть в такси Зеленского, который вылетел в Хиросиму на французском самолете. Политик иронично отметил, что французские налогоплательщики будут "очень довольны".

Владимир Зеленский утром 20 мая прибыл в японский город Хиросима, чтобы лично присутствовать на саммите "Большой семерки" (G7).

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