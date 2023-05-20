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Маск обвинил ведущее американское издание в пропаганде

Американский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Илон Маск назвал издание The Washington Post рупором пропаганды властей страны, сообщает РИА Новости.

Маск обвинил ведущее американское издание в пропаганде
© ТАСС

Так предприниматель отреагировал на статью газеты, которая была посвящена разоблачителям из ФБР, давшим показания в Палате представителей. По словам Маска, Washington Post превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в пропагандистский рупор.

В статье со ссылкой на письмо ФБР говорилось, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили перед парламентариями, были отозваны допуски к секретной информации из-за их предполагаемых злоупотреблений. Как заявили сами осведомители, решение бюро стало местью за данные ими показания.

Ранее юридический комитет палаты обвинил ФБР в серьезных нарушениях работы и злоупотреблениях. Доклад об этом основан на показаниях сотрудников ведомства, которые «предпочли рискнуть карьерой и рассказать о злоупотреблениях» в спецслужбе. Как следует из документа, в настоящее время руководство ФБР, допустившее то, чтобы стать политическим оружием, поражено «раковой опухолью».

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