Маск обвинил ведущее американское издание в пропаганде

Американский бизнесмен и один из самых богатых людей планеты Илон Маск назвал издание The Washington Post рупором пропаганды властей страны, сообщает РИА Новости.

Так предприниматель отреагировал на статью газеты, которая была посвящена разоблачителям из ФБР, давшим показания в Палате представителей. По словам Маска, Washington Post превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в пропагандистский рупор.

В статье со ссылкой на письмо ФБР говорилось, что у бывшего и действующего агентов спецслужбы, которые выступили перед парламентариями, были отозваны допуски к секретной информации из-за их предполагаемых злоупотреблений. Как заявили сами осведомители, решение бюро стало местью за данные ими показания.