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В Грузии усомнились во вступлении страны в ЕС

Грузия может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), однако дальше этого дело не пойдет. Такое мнение Георгий Ломия.

В Грузии усомнились во вступлении страны в ЕС
© РИА Новости

Он усомнился, что Грузия сможет вступить в Евросоюз.

«В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет», — отметил грузинский экс-депутат.

По его словам, многие европейские политики указывали на тот факт, что Грузия геополитически не находится в Европе.

«Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого», — сказал Ломия.

Ранее генсек правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Грузии не выдали статус кандидата в ЕС из-за отказа от санкций против России. При этом он отметил, что власти страны тщательно работают над выполнением 12 рекомендаций, которые переданы Грузии для получения статуса кандидата.

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