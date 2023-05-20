В Грузии усомнились во вступлении страны в ЕС

Грузия может получить статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), однако дальше этого дело не пойдет. Такое мнение Георгий Ломия.

Он усомнился, что Грузия сможет вступить в Евросоюз.

«В общем, Грузия как кандидат в ЕС — да. Как член — я сомневаюсь, что это произойдет», — отметил грузинский экс-депутат.

По его словам, многие европейские политики указывали на тот факт, что Грузия геополитически не находится в Европе.

«Как она может быть присоединена к Европе, если у нас нет ни общих границ, ни чего другого», — сказал Ломия.