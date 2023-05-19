Асад не стал слушать речь Зеленского во время заседания ЛАГ

Он снял наушник для перевода во время выступления украинского президента.

Как написал в Twitter американский журналист Джексон Хинкл, президент Сирии сделал это, когда лидер Украины начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях».

Зеленский прибыл в саудовский город Джидда на саммит Лиги арабских государств сегодня утром.