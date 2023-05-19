Асад не стал слушать речь Зеленского во время заседания ЛАГ

Башар Асад не стал слушать речь Владимира Зеленского во время заседания ЛАГ
Он снял наушник для перевода во время выступления украинского президента.
Как написал в Twitter американский журналист Джексон Хинкл, президент Сирии сделал это, когда лидер Украины начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях».
Зеленский прибыл в саудовский город Джидда на саммит Лиги арабских государств сегодня утром.
Позже он намерен вылететь в Японию на встречу «Группы семи» В её рамках у него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.