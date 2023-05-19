В Госдепе озвучили причину введения санкций против российских предприятий

Согласно опубликованному документу Госдепа , США вводят санкции против российских предприятий за то, что те якобы занимаются кражей украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Госдеп также обвинил российские организации в использовании подставных компаний и фальсификации документов. В санкционные списки были внесены Общество с ограниченной ответственностью «Геос», компания «ССК-Порт» и их руководитель Игорь Пожидаев. Также под ограничения попали российские судоходные компании ООО «Ростшипсервис» и «Pawell Shipping Co», которые связаны с судном PAWELL, владелец которого также был зачислен в санкционный список.