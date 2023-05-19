В Госдепе озвучили причину введения санкций против российских предприятий

Согласно опубликованному документу Госдепа, США вводят санкции против российских предприятий за то, что те якобы занимаются кражей украинского зерна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Госдеп также обвинил российские организации в использовании подставных компаний и фальсификации документов. В санкционные списки были внесены Общество с ограниченной ответственностью «Геос», компания «ССК-Порт» и их руководитель Игорь Пожидаев. Также под ограничения попали российские судоходные компании ООО «Ростшипсервис» и «Pawell Shipping Co», которые связаны с судном PAWELL, владелец которого также был зачислен в санкционный список.
Отмечается, что каких-либо доказательств хищения зерна в документе Госдепа предоставлено не было.
Минторг США ввел новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией.