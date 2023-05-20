Премьер-министр Италии исключила поставку Украине истребителей F-16

«Италия не располагает F-16, и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте. То, что следует рассмотреть, и сделать это следует вместе с союзниками, это возможное обучение украинских пилотов. Это решение мы ещё не приняли, идёт обсуждение этого с союзниками», — сказала премьер-министр.