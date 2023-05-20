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Премьер-министр Италии исключила поставку Украине истребителей F-16

При этом страна может принять участие в обучении пилотов ВСУ по договорённости с союзниками. Об этом Джорджа Мелони заявила на саммите G7. Она отметила, что соответствующее решение ещё не принято.

Премьер-министр Италии исключила поставку Украине истребителей F-16
©  Zuma/ТАСС

«Италия не располагает F-16, и поэтому мы с трудом сможем принять участие в этом проекте. То, что следует рассмотреть, и сделать это следует вместе с союзниками, это возможное обучение украинских пилотов. Это решение мы ещё не приняли, идёт обсуждение этого с союзниками», — сказала премьер-министр.

Ранее телеканал NBC сообщил, что президент США Джо Байден на саммите G7 в Хиросиме поддержал союзнические программы подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. В феврале Байден отказывался поставлять самолёты.

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