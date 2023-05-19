Экс-премьер Британии Джонсон станет отцом в восьмой раз

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его супруга Кэрри через несколько недель станут родителями. Об этом сообщает The Guardian.

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По информации издания, это будет третий общий ребенок для пары. На данный момент у Джонсона есть четверо детей от первой жены, двое от второй и один внебрачный ребенок.

Кэрри Джонсон заявила, что семейная чета уже «не может дождаться встречи с малышом».