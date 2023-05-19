Венгрия заблокировала санкции ЕС против связанного с делом Кара-Мурзы человека

Венгрия наложила вето на санкции ЕС против как минимум одного человека, участвовавшего в следствии по делу публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом в пятницу сообщил портал EUobserver со ссылкой на дипломатов.

17 мая министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна "не сможет участвовать в принятии решений по Европейскому фонду мира и санкциям" до тех пор, пока банковская группа OTP не будет исключена из украинского списка "международных спонсоров войны". Организация была внесена в перечень 4 мая из-за того, что она продолжает работать в России. Украинское издание "Страна" отметило в своем телеграм-канале, что ранее Нацбанк Украины обратился к группе OTP с требованием покинуть российский рынок. Генеральный директор OTP Шандор Чаньи заявлял в апреле, что банк, у которого есть дочернее подразделение в России, находится из-за этого "под огромным давлением" украинской стороны.