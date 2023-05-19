Саммит G7 2023: основные темы, что ждать России

Сегодня в Хиросиме открывается саммит стран «Большой семерки», в которую входят США, Германия, Италия, Франция, Великобритания, Япония и Канада. Какие вопросы будут обсуждать лидеры стран G7 и чего ждать от этой встречи России, разбирался «Рамблер».

В 2023 году председательство в «группе семи» перешло Японии. И с 19 по 21 мая именно там пройдет 49-й саммит G7. Высокопоставленных гостей примет Хиросима, которая в августе 1945 года подверглась атомной бомбардировке со стороны США.

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Помимо стран «семерки» приглашение посетить саммит в Хиросиме получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам и еще три страны: председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие в Форуме тихоокеанских островов Острова Кука, председательствующий в Африканском союзе Союз Коморских островов, напоминает РИА Новости.

Основные темы саммита «Большой семерки»

Одной из центральных тем саммита станет ситуация на Украине. В правительстве Великобритании сообщили, что премьер Риши Сунак собирается выступать за усиление поддержки Киеву.

При этом США накануне саммита G7 объявили о новом пакете санкций против России. В новый пакет антироссийских санкций войдут около 300 компаний, физических лиц, судов и самолетов. При этом США намерены ввести экспортные ограничения против 70 предприятий России и других стран, заявил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США намерены и дальше поддерживать ограничение цен на российскую нефть. «Мы продолжим расширять экспортный контроль, чтобы России было еще труднее содержать свою военную машину», - заявил чиновник администрации США, уточнив, что будут ограничены в том числе и поставки товаров, «имеющих ключевое значение на поле боя».

В ходе саммита лидеры стран «Большой семерки» также обсудят возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, отмечает Bloomberg.

Однако этот план может столкнуться с противодействием со стороны стран ЕС. В частности, высокопоставленный чиновник из правительства Германии отметил, что предложенный Вашингтоном подход запретить все, а потом решать, что можно разрешить обратно, не сработает, пишут «Известия».

«Мы хотим быть очень, очень точными и хотим избежать непреднамеренных побочных эффектов», — заметил он.

И буквально за сутки до начала саммита то, что G7 не согласует полный запрет на экспорт западных товаров в Россию, признал и советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Еще одна тема на повестке саммита – меры противодействия «экономическому принуждению», которое якобы оказывает Китай. При этом США и другие страны «Большой семерки» не собираются разрывать экономические связи с Пекином.

Также страны G7 планируют обсудить, как Россия обходит санкции через третьи страны, и решить, как этому можно помешать.

Предотвращение распространения ядерного оружия

Еще один важный вопрос, который стоит на повестке G7 – как остановить распространение ядерного оружия. Место проведения саммита в Хиросиме выбрано не случайно и является напоминанием страны-хозяйки саммита о том, что ядерное оружие больше не должно применяться.

Сам саммит открылся на фоне акции протеста. Демонстранты прошли по улицам города в плотном кольце полиции, неся плакаты «Нет империалистическому саммиту G7!», «Нет атомной войне!», «Нет войне и вторжению в Китай!», «Не позволим агрессивную войну с Китаем!».

«Сегодня у нас собралось примерно 350 человек. Примерно треть – студенты. Мы начали проводить акцию со вчерашнего дня и будем продолжать каждый день», – рассказал РИА Новости глава исполнительного комитета акции «Хиросима против атомной войны» – организатор митинга Рё Мияхара.

Попытка давления на неприсоединившиеся к санкциям страны

При этом на саммит 19–21 мая в Хиросиму неспроста были приглашены и лидеры государств, не входящих в «Семерку», но играющих важную роль в мировой политике и экономике, — Индии, Вьетнама, Бразилии и Индонезии, которые заняли нейтральную позицию по украинскому кризису, отказавшись присоединиться к санкционному давлению на Россию.

Одним из главных объектов «обработки» со стороны Запада стала Индия, которая благодаря отказу Европы от российской нефти с легкостью нарастила его импорт себе, доведя до 63 млн баррелей ежемесячно в апреле 2023 года. А заодно смогла существенно увеличить экспорт своих нефтепродуктов в ЕС. Это тут же родило опасения, что Нью-Дели попросту продает переработанные российские продукты. На днях глава европейской дипломатии Жозеп Боррель даже призвал ввести санкции для ограничения закупок Индией российской нефти. Но был элегантно поставлен на место главой МИД этой страны Субраманьямом Джайшанкаром, заявившим, что российская нефть, которая существенно перерабатывается в третьих странах, больше не рассматривается как российская, на что указывают правила самого Совета ЕС.

Что ждать России от саммита?

По мнению экспертов, чем бы ни закончился саммит, России не стоит ожидать от этой встречи ничего хорошего.

«Чем бы ни закончился саммит — это очередной этап гибридной войны, которую Запад ведет против России и Китая не последние полтора года, а гораздо более длительное время», — сказал NEWS.ru бывший дипломат, политолог и руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

В свою очередь политолог Алексей Мартынов заявил «Лайф», что «несмотря на обострение внутреннего кризиса в США, Джо Байден лично едет уговаривать «семерку» ввести тотальные санкции против России».

«В той системе отношений, которая существует, они ввели против нашей страны все что смогли. Очевидно, речь пойдет о смене системы отношений. Вторым вопросом G7 станет противодействие Китаю и КНДР — градус «оруэлловщины» растет», — считает эксперт.

При этом в Москве не раз подчеркивали, что попытки экономической изоляции России провалились, а введенные против нашей страны санкции неэффективны. Накануне встречи G7 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что участие дружественных России стран в саммите «Большой семерки» не вызывает опасений в Кремле, напоминает РЕН ТВ.

«Нет, не вызывает опасения. В межгосударственных отношениях должно быть уважение к суверенным отношениям страны с партнерами. Но эти отношения не должны быть антиподом отношениям с нашей стороной», – отметил Песков.