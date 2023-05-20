Стороны конфликта в Судане договорились о гуманитарном перемирии
Оно продлится семь дней. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По его информации, армия и спецназ подписали соответствующее соглашение в саудовском городе Джидда. Оно вступит в силу через 48 часов после подписания.
Вооружённые столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования начались в Судане 15 апреля. На заседании Совбеза ООН генсек организации Антониу Гутерриш призвал стороны немедленно прекратить боевые действия.