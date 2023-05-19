Саудовская Аравия захотела стать посредником между РФ и Украиной

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль-Сауд заявил, что Эр-Рияд готов выступить в качестве посредника между Москвой и Киевом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление наследный принц сделал в своей вступительной речи на саммите Лиги арабских государств (ЛАГ).

Он подчеркнул, что Саудовская Аравия поддерживает международные усилия по урегулированию украинского кризиса.

На саммите также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Саудовскую Аравию 19 мая.

Зеленский посетил страну, чтобы представить свою «формулу мира», предусматривающую санкции против России и гарантии безопасности для Украины. Украинский президент заявил, что его цель - привлечь к реализации этого плана как можно больше государств.