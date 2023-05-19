Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Украинский президент Владимир Зеленский 19 мая прибыл в Саудовскую Аравию, где он выступит на саммите Лиги арабских государств (включает 22 страны). Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

В Саудовской Аравии Зеленский также встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом и «проведет другие двусторонние переговоры».

Во время визита в страну Зеленский планирует представить свою «формулу мира», чтобы «привлечь к ее реализации как можно больше государств».

«Формулу мира», включающую санкции против России и гарантии безопасности для Украины, Зеленский презентовал осенью 2022 года. Первый пункт формулы - о наказаниях - предусматривает санкции, отказ от торговли и разрыв отношений, а также создание трибунала из-за боевых действий.

Другой пункт - о «защите жизни» - подразумевает предоставление Украине военной и финансовой помощи. Говоря о восстановлении безопасности энергетики, Зеленский предложил ограничить цены на российские энергоресурсы.