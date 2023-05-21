Georgian Airways не пустит президента Грузии на борт

По словам основателя авиакомпании Тамаза Гаиашвили, Саломе Зурабишвили объявила бойкот компании и отказалась от её услуг.

«Мы объявляем её персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом», — говорится в заявлении национального авиаперевозчика.

Накануне президент Грузии обвинила компанию в обогащении и объявила бойкот. Кроме того, она призвала граждан республики последовать её примеру.

Президент России Владимир Путин 10 мая своим указом снял ограничения на полёты в Грузию, которые действовали с июля 2019 года. Минтранс сообщил, что наши авиакомпании будут летать между Москвой и Тбилиси семь раз в неделю.