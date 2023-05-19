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Президент Грузии назвала «нежелательным» первый рейс из Москвы

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что первый рейс из Москвы в Тбилиси был «нежелательным» для Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Днем 19 мая в Тбилиси приземлился первый после четырехлетнего перерыва рейс российской авиакомпании «Азимут». В Москве рейс провожали шампанским, а в Тбилиси его встретили полицейским оцеплением, сообщают РИА Новости и «Известия».

На борту самолета находились 86 пассажиров, пустыми остались 14 мест. В честь первого полета пассажиров угощали шампанским.

По данным РИА Новости, перед приземлением самолета на территорию аэропорта Тбилиси попытались попасть протестующие, но их не пустила полиция.

«Известия» отмечают, что в аэропорту также решили на всякий случай закрыть зал ожидания, а само здание аэропорта оцепили полицейские.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на перелеты из России в Грузию, действовавший с 2019 года. Также был отменен визовый режим для граждан Грузии.

Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

В Минэкономики Грузии заявили, что Тбилиси разрешит прямые рейсы не попавших под санкции российских авиакомпаний. Позже стало известно, что власти Грузии выдали российскому перевозчику «Азимут» разрешение на полеты в страну. Грузинская Georgian Airways также сможет летать в Москву - с 20 мая компания планирует выполнять семь рейсов в неделю.

Зурабишвили назвала решение российских властей «провокацией», а грузинское оппозиционное движение «Дроа» пообещало встретить первый рейс из РФ протестами.

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