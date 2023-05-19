Обзор иноСМИ: обвинение Индии в адрес ЕС и потери Patriot в битве с "Кинжалом"

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В Индии обвинили ЕС в «бессмысленной и лицемерной» критике

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На фоне санкций ЕС против российской нефти индийский экспорт дизельного топлива утроился и Евросоюз выиграл от этого как третий по величине торговый партнер Индии, пишет Times of India. В настоящее время Индия экспортирует около 3,8 миллиона тонн нефтепродуктов в ЕС, государства G7 и другие страны.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель недавно заявил, что Индия помогает Москве обойти санкции, поставляя в Евросоюз переработанную российскую нефть. Он призвал принять «жесткие меры» против Индии. Однако в индийском МИД ему напомнили о собственном своде правил ЕС, в котором указано, что российская нефть, существенно переработанная в третьей стране, не считается российской. Боррель «увидел брешь там, где ее не было», ведь Индия имеет полное право импортировать сырую нефть и экспортировать переработанные нефтепродукты, независимо от происхождения сырой нефти, подчеркивает Times of India. Издание назвало обвинения в адрес Индии «бессмысленными и лицемерными».

Украинский «Патриот» потерял все ракеты в битве с «Кинжалом»

Постановленный Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot лишился всех 32 ракет, пытаясь сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом сообщает Military Watch Magazine.

По данным издания, только этот залп из 32 ракет стоил примерно 96 миллионов долларов. В Минобороны РФ в мае сообщили об уничтожении радиолокационной станции и пяти пусковых установок одной из двух ЗРК Patriot, поставленных Киеву США и недавно принятых на вооружение.

Bloomberg: в G7 отказались от полного запрета экспорта в Россию

Страны «Большой семерки» планируют запретить экспорт новых категорий товаров в Россию, но отказались от идеи полного запрета экспорта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Представители G7 обсуждали изменение существующего режима санкций на запрет любого экспорта в РФ, если только он не подпадает под исключение - к примеру, не относится к медикаментам, сельскохозяйственным товарам и продуктам питания. В соответствии с нынешними критериями любой экспорт в Россию разрешен, если он не запрещен. В итоге «Большая семерка» решила не вводить полный запрет - это было бы слишком сложно, учитывая, что члены G7 имеют разные правовые структуры. Новые санкции планируют распространить лишь на промышленное оборудование, которое может оказаться полезным для российских военных. Кроме того, под ограничения могут попасть товары для строительства и транспорта.

«G7 должна понять Россию»

Индия, претендующая на роль лидера Глобального Юга (включает часть развивающихся стран) примет участие в саммите G7, который пройдет в Хиросиме в мае. Глава индийского аналитического центра Сачин Чатурведи заявил японскому порталу Nihon Keizai, что позиция премьера Индии Нарендры Моди, который приглашен на саммит, заключается в том, что G7 должна как можно скорее осознать важность присутствия России на встречах G20, понять точку зрения РФ и объединить Киев и Москву.

Чатурведи подчеркнул, что Индия считает именно диалог, а не боевые действия единственным способом разрешения украинского кризиса. В Индии считают, что «Большая семерка» должна осознать свою ответственность в вопросе прекращения кризиса и «избавить Европу от страданий».

«Энергетическое самоубийство, или тонущий "Титаник" ЕС»

Самоубийство и измена, эти два слова описывают то, что происходит в энергетическом секторе ЕС, заявил чешский эксперт по энергетике Иван Новески в интервью Radio Universum. Он раскритиковал заявления властей Чехии и других стран ЕС о стремлении к «энергетической независимости» - эксперт подчеркнул, что европейцы всегда будут зависеть от кого-то в вопросе поставок газ. И идет ли речь о зависимости от России, США или от Катара - «это, на самом деле, не имеет никакого значения», уверен эксперт.