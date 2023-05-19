Фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров РФ и Украины

Урсула фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров России и Украины
Мирные переговоры между Россией и Украиной на равных условиях должны быть отвергнуты, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ее цитирует РИА Новости.
«Украина больше всего хочет мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — сказала еврочиновница на саммите G7.
Саммит G7 стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая. Приглашение посетить мероприятие получили Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что на встречу также прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Изначально планировалось, что украинский лидер выступит на саммите онлайн.