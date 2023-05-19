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G7 назвала вывод российских войск необходимым пунктом мирных инициатив

Без полного и безоговорочного вывода российских войск стороны не смогут достигнуть мира на Украине. Данное требование нужно включить в любую мирную инициативу. Такая формулировка содержится в совместном заявлении стран G7.

G7 назвала вывод российских войск необходимым пунктом мирных инициатив
© РИА Новости

Россия считает условиями устойчивого мира закрепление нейтрального и безъядерного статуса Украины, гарантий прав русскоязычной части населения, признание новых «территориальных реалий».

Группа G7 - международная организация, которая объединяет семь самых развитых стран мира: США, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Японию.

Ранее Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что президент страны Владимир Зеленский посетит саммит «Большой семерки» (G7) в Японии.

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