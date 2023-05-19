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Си Цзиньпин захотел бороться с цветными революциями

Китай призывает страны Центральной Азии совместно с Пекином бороться с угрозой цветных революций и вмешательством извне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Его цитирует агентство Xinhua.

Си Цзиньпин захотел бороться с цветными революциями
© globallookpress.com

«Мы должны совместно осуществлять глобальную инициативу в области безопасности, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела стран региона, попыток провоцировать цветные революции», — сказал он.

По словам китайского лидера, Пекин «готов помочь странам Центральной Азии улучшить свои правоохранительные органы, обеспечить безопасность и обороноспособность» ради установления «вечного мира».

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