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Великобритания ввела санкции в отношении 86 российских физических лиц и компаний

Великобритания ввела новые санкции в отношении 86 физических лиц и компаний из России. Об этом стало известно в пятницу, 19 мая.

Великобритания ввела санкции в отношении 86 физических лиц и компаний РФ
© Unsplash

В частности, ограничительные меры будут применены к председателю совета директоров «Русской медной компании» Игорю Алтушкину, банку «Дом РФ» и Металлургическому инвестиционному банку, а также компаниям, связанным с производством металлов.

В список рестрикций внесены также 24 российских гражданина и организации, связанных с транспортом, 13 членов совета директоров концерна «Газпром-нефть», пять членов совета директоров компании «Транснефть». Санкции будут введены в отношении 20 руководителей оборонных предприятий и компаний России, в том числе концерна «Калашников», передает ТАСС.

В апреле Великобритания пополнила список антироссийских санкций 11 новыми позициями. В перечень включили детей бизнесмена Владимира Евтушенкова и еще несколько имен и компаний.

До этого расширение британскими властями антироссийских санкций произошло в феврале. После этого число ограничений Великобритании в отношении России превысило 1,5 тысячи.

В марте МИД России ввел санкции против 23 граждан Великобритании, которые представляют британские Вооруженные силы и пропагандистские структуры.

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