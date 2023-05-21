Шольц раскрыл цель переговоров по Украине

Проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье в кулуарах саммита Группы семи в Хиросиме.

"Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска", - приводит его слова портал ABC Nyheter.

Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на источники, власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий и будет похож в том числе на ситуацию на Корейском полуострове.