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Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине не должны ставить цель заморозить конфликт

Проведение мирных переговоров о ситуации вокруг Украины не должно ставить цель заморозить конфликт. Такое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье в кулуарах саммита Группы семи в Хиросиме.

Шольц раскрыл цель переговоров по Украине
© РИА Новости

"Если выдвигаются предложения о мирных переговорах, их цель не может состоять в том, чтобы мы получили замороженный конфликт. Россия должна вывести свои войска", - приводит его слова портал ABC Nyheter.

Как ранее сообщала газета Politico со ссылкой на источники, власти США готовятся к вероятному сценарию заморозки конфликта на Украине, когда он растянется на много лет или даже десятилетий и будет похож в том числе на ситуацию на Корейском полуострове.

По оценке издания, даже само предположение о планировании на долгосрочную перспективу может подорвать уверенность руководства Украины в том, что США и дальше будут помогать Киеву, особенно с учетом того, что некоторые республиканцы намерены ослабить поддержку Украины в будущем.

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