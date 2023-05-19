Вашингтон и Тайбэй договорились о расширении торговли

Американские власти и китайский остров Тайвань достигли договоренностей о расширении торговли, соответствующее соглашение планируется подписать в ближайшие несколько недель. Об этом говорится в заявлении, распространенном в четверг аппаратом представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Как следует из документа, Вашингтон и Тайбэй "завершили переговоры относительно Американо-тайваньской инициативы по торговле в XXI веке". "Первое соглашение в рамках инициативы касается сфер таможенного администрирования и стимулирования торговли, надлежащих методов регулирования, внутреннего регулирования в области услуг, борьбы с коррупцией, а также малых и средних предприятий", - отмечается в заявлении. В нем уточняется, что соглашение будет подписано "в ближайшие недели". По мнению американской стороны, это позволит активизировать торговлю между США и Тайванем, а также будет содействовать инновациям и экономическому росту.

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"Это достижение представляет собой важный шаг по укреплению экономических связей США и Тайваня", - полагает Тай. Она уточнила, что США ждут продолжения консультаций в этой сфере и "завершения работы над прочным, отвечающим высоким стандартам соглашением, которое позволяет решить актуальные экономические проблемы XXI века".

Вашингтон и Тайбэй ранее уже завершили два раунда переговоров в рамках двусторонней инициативы по торговле в XXI веке, о которой было объявлено в июне 2022 года. Первый проходил 8-9 ноября 2022 года в Нью-Йорке, а второй - 14-17 января 2023 года в Тайбэе.