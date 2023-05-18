«Армия спасения Украины» взломала украинские официальные сайты

Специалисты подпольной группы «Армия спасения Украины» взломали несколько украинских официальных сайтов, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ранее в открытых источников информация о существовании и действиях этой группы не появлялась.

Представители группы, по данным агентства, опубликовали на взломанных порталах призыв к народу Украины бороться с нынешними руководителями республики.

Кроме того, в заявлении сообщалось о том, что украинский народ вправе решать, когда и где вершить правосудие над президентом Украины Владимиром Зеленским, а также над чиновниками и олигархами.