В Киеве переименовали три станции метро
Депутаты Киевского городского совета переименовали три станции метро в рамках «дерусификации». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил горсовет.
Уточняется, что речь идет о станциях «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». Они получили названия «Зверинецкая», «Площадь украинских героев» и «Варшавская» соответственно.
Также были переименованы несколько улиц и переулков в разных районах Киева. В общей сложности «дерусификации» подверглись 26 объектов. Всего в Киеве на сегодняшний день переименовали 314 местных объекта.