В Киеве переименовали три станции метро

Депутаты Киевского городского совета переименовали три станции метро в рамках «дерусификации». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил горсовет.

Уточняется, что речь идет о станциях «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». Они получили названия «Зверинецкая», «Площадь украинских героев» и «Варшавская» соответственно.