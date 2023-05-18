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В Киеве переименовали три станции метро

Депутаты Киевского городского совета переименовали три станции метро в рамках «дерусификации». Об этом у себя в Telegram-канале сообщил горсовет.

В Киеве переименовали три станции метро
© РИА Новости

Уточняется, что речь идет о станциях «Дружба народов», «Площадь Льва Толстого» и «Проспект Правды». Они получили названия «Зверинецкая», «Площадь украинских героев» и «Варшавская» соответственно.

Также были переименованы несколько улиц и переулков в разных районах Киева. В общей сложности «дерусификации» подверглись 26 объектов. Всего в Киеве на сегодняшний день переименовали 314 местных объекта.

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